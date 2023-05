Stand: 29.05.2023 15:10 Uhr Rettung mit Drohne: Männer verirren sich nach Party im Moor

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben zwei junge Männer mit einer Drohne aus dem Moor bei Aurich gerettet. Die 23- und 25-Jährigen hatten sich in der Nacht zu Montag nach einer Party verlaufen, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten daraufhin den Notruf gewählt, so dass die Beamten die Mobiltelefone orten konnten und mehrere Streifenwagen in dem Moorgebiet nach dem Duo suchten. Allerdings konnten die Männer die Blaulichter der Einsatzfahrzeuge in dem dicht bewachsenen Moorgebiet nicht sehen. Die von der Feuerwehr eingesetzte Drohne entdeckte die beiden schließlich. Sie blieben unverletzt.

