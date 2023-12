Stand: 14.12.2023 10:09 Uhr Retter beenden in der Nordsee Suche nach vermisstem Seemann

Seenotretter und Unterstützer haben die Suche nach einem vermissten Crewmitglied eines Fischkutters auf der Nordsee westlich von Helgoland am Mittwoch eingestellt. Nach menschlichem Ermessen könne nicht mehr gehofft werden, ihn lebend zu finden, sagte ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Ein Hubschrauber habe das Suchgebiet am Mittwochmittag noch einmal rund zwei Stunden abgeflogen - aber ohne Erfolg. Es habe außerdem einen groß angelegten Sucheinsatz bei Sturm und hohen Wellen westlich der Insel Helgoland gegeben. Neben mehreren Seenotrettungskreuzern beteiligten sich Handelsschiffe, ein Forschungs- und ein Kreuzfahrtschiff an der Suche. Der vermisste Seemann war nach Angaben der Seenotretter in der Nacht zu Mittwoch bei hohem Wellengang iüber Bord in die Nordsee gestürzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.12.2023 | 07:30 Uhr