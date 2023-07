Stand: 11.07.2023 11:29 Uhr Rehkitz "Maltine" wächst in Wohnung in Westerstede auf

Ein Rehkitz lebt seit sieben Wochen bei einer Frau in Westerstede (Landkreis Ammerland). Anja Müller und ihr Freund, ein erfahrener Jagdpächter, nahmen "Maltine" bei sich auf und ziehen es mit der Flasche groß. Die Rehmutter starb bei einem Unfall und hinterließ das neugeborene Kitz. Seitdem füttert Anja Müller es fünf- bis sechsmal am Tag. "Maltine" ist stubenrein und folgt der Ersatzmutter auf Schritt und Tritt durch das Haus, schläft in der Dusche der Gäste-Toilette und spielt tagsüber auf dem großen Grundstück. Das Gelände ist offen, so dass das Kitz jederzeit den Hof verlassen könnte, erzählt Anja Müller. Wenn es selbständig genug ist, will Müller das Tier ziehen lassen. Noch aber gehört "Maltine" zur Familie.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere