Stand: 17.07.2024 13:44 Uhr Rassistische Gesänge in Löningen: Zwei Jugendliche angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg klagt zwei Jugendliche wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung an. Sie wirft den beiden Jugendlichen vor, Ende Mai auf dem Schützenfest in Löningen (Landkreis Cloppenburg) zum Gigi D'Agostino-Partysong "L'Amour Toujours" ausländerfeindliche Parolen gesungen zu haben. Ausschnitte ihres Gesanges wurden dabei als Video aufgezeichnet und in sozialen Medien verbreitet. Die Angeschuldigten hätten ihre Tat zugeben, hieß es. Gegen drei weitere Beschuldigte ist das Verfahren laut Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Ihnen konnte demnach nicht sicher nachgewiesen werden, dass sie ebenfalls volksverhetzende Parolen gerufen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.07.2024 | 13:00 Uhr