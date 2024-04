Stand: 13.04.2024 09:02 Uhr Radfahrer wird in Bremen von Straßenbahn erfasst und stirbt

In Bremen ist am Freitagabend ein Radfahrer unter eine Straßenbahn geraten und gestorben. Wie es zu dem Unfall in der Nähe der Uni kommen konnte, ist unklar. Laut Polizei hatte der Straßenbahnfahrer sofort auf sich aufmerksam gemacht und gebremst. Verhindern konnte er den Zusammenstoß aber nicht. Der Radfahrer sei unter die Bahn geraten und noch an der Unfallstelle gestorben. In der Straßenbahn wurde nach Angaben des Sprechers niemand verletzt.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min