Stand: 15.08.2023 12:42 Uhr Prozessauftakt nach Raubüberfällen im Landkreis Diepholz

Wegen Raubüberfällen in Bruchhausen-Vilsen und Weyhe (Landkreis Diepholz) im vergangenen Jahr müssen sich seit Dienstag zwei junge Männer vor dem Landgericht Verden verantworten. Sie sollen Ende September 2022 maskiert und mit einer Schusswaffe eine Tankstelle in Bruchhausen-Vilsen überfallen haben. Die beiden Männer zwangen eine Mitarbeiterin dazu, Bargeld herauszugeben. Am darauffolgenden Tag danach sollen die Angeklagten dann, ebenfalls maskiert, einen Supermarkt in Weyhe überfallen haben. Dort erzwangen sie mit vorgehaltener Waffe, dass der Tresor geöffnet wird. Die Männer erbeuteten laut Anklage gut 20.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.08.2023 | 13:30 Uhr