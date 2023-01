Polizisten retten 27-Jährigen in Oldenburg aus eisigem Fluss Stand: 22.01.2023 16:15 Uhr Ersthelfer, Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizeibeamte haben am Sonnabend einen Mann in Oldenburg vermutlich vor dem Tod bewahrt. Der 27-Jährige war aus unbekannten Gründen in die Hunte gefallen.

Zeugen hatten ihn am Stau in der Nähe der Eisenbahnbrücke gesehen und die Polizei alarmiert. Jugendliche hielten ihm in der Zwischenzeit einen Stock hin, an dem er sich über Wasser halten konnte, so ein Polizeisprecher. Zwei zu Hilfe geholte Polizeibeamte stellten fest, dass der Mann im Wasser bereits stark entkräftet war und unterzugehen drohte. Sie sprangen laut Mitteilung daraufhin in den Fluss und hielten den 27-Jährigen über Wasser.

Mann aus Hunte gerettet: Polizei hofft auf Hinweise

Die Feuerwehr holte den Mann schließlich aus dem eiskalten Fluss. Er kam stark unterkühlt ins Krankenhaus. Warum er in die Hunte gefallen ist, ist bisher unklar. Man gehe allerdings von einem Unglücksfall aus, sagte der Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Die Polizei sucht nun Zeugen: Hinweise werden unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 entgegengenommen.

