Polizei verstärkt Schutz von LNG-Terminal in Wilhelmshaven Stand: 12.10.2022 09:27 Uhr Nach der mutmaßlichen Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat die Polizei den Schutz des künftigen LNG-Terminals in Wilhelmshaven verstärkt. Eine konkrete Gefährdung gebe es aber nicht.

Nach Angaben des Oldenburger Polizeipräsidenten Johann Kühme wurden die Polizeikräfte verstärkt, um den Bau und Betrieb des neuen Flüssiggas-Terminals sicherzustellen. Das sagte er der "Nordwest-Zeitung" ohne Details zu nennen oder Angaben zu der konkreten Anzahl der Einsatzkräfte zu machen. Die Gefährdungslage schätzt Kühme als "abstrakt hoch" ein. Konkrete Hinweise gebe es aber nicht. Die Lage werde täglich neu beurteilt. Dem Zeitungsbericht zufolge hat die Polizei verschiedene Szenarien vom friedlichen Protest bis hin zu Anschlägen im Blick.

VIDEO: Hinweise auf Sabotage an Nordstream 1 und 2 weiter verdichtet (06.10.2022) (1 Min)

Auch Gaspipeline unter Beobachtung

Wie der "Spiegel" bereits am Freitag berichtete, wird das im Bau befindliche erste deutsche schwimmende Impportterminal für Flüssiggas jetzt rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Dies erfolge sowohl von Land als auch vom Wasser aus. Neben dem künftigen LNG-Terminal bewacht die Polizei auch die 26 Kilometer lange Pipeline. Über diese soll das Gas vom Terminal bis zum Speicher im ostfriesischen Etzel strömen. "Das Projekt ist nicht nur für den Nordwesten und Niedersachsen von hoher Priorität, sondern für die gesamte Bundesrepublik", sagte Kühme der "Nordwest-Zeitung". Das Terminal in Wilhelmshaven soll kurz vor Weihnachten in Betrieb gehen.

