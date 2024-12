Stand: 12.12.2024 10:10 Uhr Polizei in Bremen fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Betrüger

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Betrüger. Der Mann soll sich in Bremen als Polizist ausgegeben und so einen Senioren bestohlen haben. Den Angaben zufolge rief ein angeblicher Beamter den 83-Jährigen per Telefon an und informierte ihn, dass er in eine Ermittlung verwickelt sei. Er forderte den Senior auf, einem angeblichen Kollegen Bargeld und Kreditkarte als Beweismittel zu übergeben. Wenige Stunden später besuchte der vermeintliche Kollege in Zivil den 83-Jährigen und nahm Bargeld und Kreditkarte entgegen. Als der Senior während des Besuchs kurz das Zimmer verlassen hatte, floh der Betrüger. Mit der Kreditkarte hob er später mehrmals Geld ab. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 um Hinweise.

