Stand: 16.01.2021 15:38 Uhr Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung in Verden

Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Brandanschlags auf das Gebäude einer Glaubensgemeinschaft in Verden. Nach Informationen von NDR Niedersachsen soll es sich um einen Sitz von "Jehovas Zeugen" handeln. Am Sonnabendmorgen hatte ein Gemeindemitglied die Polizei zunächst gerufen, weil in dem Haus eine Fensterscheibe eingeschlagen war und ein Einbruch vermutet wurde. Im Gebäude entdeckten Polizisten dann ein Feuer, das im Boden und in einer Wand schwelte. Die Beamten schließen nicht aus, dass jemand das Feuer gelegt hat und ermitteln wegen schwerer Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04231) 80 60 bei der Polizei zu melden. Verletzt wurde niemand.

