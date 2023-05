Stand: 02.05.2023 19:17 Uhr Polizei Oldenburg an Europol-Aktion gegen Darknet beteiligt

Mithilfe von Oldenburger Ermittlern sind bei einer internationalen Polizei-Aktion gegen das Darknet 288 Verdächtige festgenommen worden. Das teilte Europol am Dienstag in Den Haag mit. Demnach seien mehr als 50 Millionen Euro in Bargeld und Kryptowährung beschlagnahmt worden. Zudem seien knapp eine Tonne Drogen und 117 Schusswaffen sichergestellt worden. Es habe sich um eine gemeinsame Aktion von Sicherheitsbehörden in den USA, Großbritannien, Brasilien und Europa gehandelt. Die internationalen Polizeibehörden handelten nach Hinweisen von Kriminalbeamten aus Oldenburg, die gegen den Darknet-Marktplatz "Monopoly Market" ermittelten. Die Oldenburger Ermittler arbeiteten in dem Fall seit Ende November 2021 eng mit der US-Bundespolizei FBI zusammen. Dabei fanden sie nach eigenen Angaben heraus, dass der Darknet-Marktplatz technisch über Server in Deutschland und Finnland betrieben worden ist. Der Marktplatz konnte bereits Ende Dezember 2021 gesichert und abgeschaltet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Cyberkriminalität