Stand: 05.09.2023 15:17 Uhr Polizei-Eskorte für ortsunkundigen Autofahrer in Bremervörde

Für einen eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz hat am Montag ein Autofahrer in Bremervörde gesorgt. Anwohner im Ortsteil Elm hatten die Beamten am Nachmittag über ein aus ihrer Sicht verdächtiges Fahrzeug informiert. Dieses fahre seit Stunden im Bereich der Elmer Landstraße umher. Zudem würde der Fahrer immer wieder aussteigen und an diversen Haustüren klingeln. Als die Polizei den Mann stoppte, klärte sich die Lage: Der Autofahrer erklärte ihnen, dass er aus Hamburg komme, sich in Elm nicht auskenne und den Weg zur Bundesstraße aufgrund der Baustellen in der Ortschaft mit knapp 1.500 Einwohnern nicht finde. Die Beamten halfen dem Mann dann und eskortierten ihn bis zur nahe gelegenen Bundesstraße, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte.

