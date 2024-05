Pkw in Vollbrand - Mehrfamilienhaus schwer beschädigt

Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Samstagmorgen in Westerstede (Landkreis Ammerland) ein Pkw in Brand geraten. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Flammen griffen demnach auf das Vordach eines Mehrfamilienhauses über und beschädigten das Gebäude im Dachbereich erheblich. Die Bewohner konnten sich laut Polizei zwar unverletzt ins Freie retten - in ihre Wohnungen durften sie zunächst aber nicht zurückkehren. Die Stadt sorgte für Ausweichquartiere. Der BMW brannte vollständig aus. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei im hohen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

