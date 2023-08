Stand: 30.08.2023 15:20 Uhr Pink Floyd ziert Fassade: Wandbild in Wilhelmshaven ist fertig

Wilhelmshaven hat ein neues Wandbild, das an die britische Rockband "Pink Floyd" erinnert. Es zeigt ein Motiv des britischen Grafikers Aubrey Powell, das dieser für Nick Mason, Drummer und Gründungsmitglied von "Pink Floyd", entworfen hat. Dieses Motiv hat jetzt der aus Marokko stammende und in Wilhelmshaven lebende Street-Art-Künstler Aziz Elgart rund 100 Quadratmeter groß auf eine Hausfassade übertragen. Sie liegt gegenüber der Nordsee-Passage an einem freien Platz. Laut Grafiker Powell könnte es das weltweit größte Wandbild mit Motiven von "Pink Floyd" sein. Zum Abschuss wird das riesige Bild nun noch weiß und schwarz umrahmt.

