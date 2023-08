Stand: 18.08.2023 15:20 Uhr Wilhelmshaven: Künstler malt "Pink Floyd"-Motive im Großformat

In Wilhelmshaven entsteht an diesem Wochenende neben der Nordseepassage ein riesiges Fassadenbild mit Motiven von "Pink Floyd"-Covern. Der Streetart Künstler Aziz Elgart will das Wandbild bis Sonntag fertig haben. Das Bild zeigt eine Szene mit sechs schwarz gekleideten Männern an einem Strand. Die Männer tragen Schirme, die der starke Wind teils umgeklappt hat. Auf einigen Schirmen sind Motive von den berühmten Plattencovern der Band "Pink Floyd" zu sehen. Unter anderem das Prisma von "Dark Side of the Moon" und die Kuh vom Album "Atom Heart Mother". Die Motive der LP-Cover stammen ursprünglich aus der britischen Grafik-Werkstatt "Hipgnosis", die auch Cover für Led Zeppelin und Genesis entworfen haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.08.2023 | 06:30 Uhr