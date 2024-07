Stand: 12.07.2024 09:18 Uhr Pedelec-Fahrer übersieht Auto: 86-Jähriger gestorben

Wenige Tage nach einem Unfall in Harpstedt (Landkreis Oldenburg) ist ein 86-Jähriger im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Mann war am Montagabend lebensgefährlich verletzt worden, als er mit seinem Pedelec die Wildeshauser Straße überqueren wollte. Dabei hatte er laut Polizei das Auto eines 34-Jährigen übersehen. Dieser hatte noch versucht, dem Radfahrer auszuweichen, ihn aber dennoch mit seinem Wagen erfasst.

