Parkplätze voll? App zeigt Nordsee-Urlaubern Alternativen Stand: 20.02.2023 08:05 Uhr Urlauber an Niedersachsens Nordseeküste können sich an ausgewählten Orten online über die Auslastung von Stränden, Parkplätzen, Museen und Bädern informieren. Der Service wird nun ausgebaut.

Ab April soll es die Informationen für rund 50 Ausflugsziele geben. "Von Otterndorf bis rüber nach Greetsiel sind alle Gesellschafter mit an Bord", sagte Tim Schönfeld, Digitalisierungsmanager der Wangerland Touristikgesellschaft. Für viele Orte sind Daten schon jetzt einsehbar. Auslastungsanzeigen gibt es beispielsweise für den Hafen in Greetsiel, den Strandparkplatz in Schillig oder auch die Nordsee-Lagune in Butjadingen.

Ampelsystem informiert über Auslastung

Dafür braucht es den sogenannten digitalen Reiseführer in Form einer Web-App für Smartphone-Browser. Auch digitale Informationsstelen, die an Touristenorten aufgebaut sind, geben Auskunft. Ein Ampelsystem informiert darüber, wie hoch die Auslastung ist und schlägt Gästen bei hoher Auslastung alternative Ausflugsziele vor.

Aufmerksamkeit für weniger besuchte Ausflugsziele

Das System, das etwa mit Lasersensoren arbeitet, war im Mai vergangenen Jahres schon in Butjadingen, im friesischen Wangerland und in Wilhelmshaven an den Start gegangen. Lieferschwierigkeiten bei der Technik und behördliche Vorgaben hatten den Start für andere Orte noch etwas weiter verzögert, sagte Schönfeld. Eine erste Auswertung für die bislang teilnehmenden Orte hatte gezeigt, dass das System den Andrang an touristischen Hotspots tatsächlich entzerrt und zudem Aufmerksamkeit für sonst weniger besuchte Ausflugsziele geschaffen hat.

