Stand: 13.11.2022 13:23 Uhr Ostrhauderfehn: Drei Schwerverletzte nach Trunkenheitsfahrt

Drei Personen haben am Sonnabendnachmittag bei einem Unfall im Landkreis Leer schwere Verletzungen erlitten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll ein alkoholisierter 43-Jähriger einem 72-jährigen Autofahrer auf einer Kreuzung in Ostrhauderfehn die Vorfahrt genommen haben. Ein Arzt entnahm dem mutmaßlichen Unfallverursacher eine Blutprobe, Beamte stellten seinen Führerschein sicher. Ein Rettungshubschrauber brachte den 72-Jährigen in ein Krankenhaus. Seine 68 Jahre alte Ehefrau und der 43-Jährige wurden per Rettungswagen eingeliefert.

