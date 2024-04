Stand: 15.04.2024 12:06 Uhr Ostfriesland: Boßler- und Klootschießer-EM startet an Himmelfahrt

Die Europameisterschaften im Friesensport starten in diesem Jahr an Himmelfahrt in Neuharlingersiel im Landkreis Wittmund. Für die Wettkämpfe haben sich die Sportler aus dem Oldenburger Land und Ostfriesland am vergangenen Wochenende qualifiziert. Sie treten im Straßenboßeln und im Klootschießer Feldkampf an und müssen unterschiedlich große Kugeln möglichst weit werfen. Insgesamt werden rund 400 Sportlerinnen und Sportler in Ostfriesland erwartet. Der Vorsitzende des Friesischen Klootschießer-Verbandes Helfried Goetz rechnet mit mehreren Tausend Zuschauern. Umweltschützer des Wattenrats üben Kritik. Die EM finde zum Teil im Vogelschutzgebiet statt. Das könne die Tiere dort stören.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min