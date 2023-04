Stand: 20.04.2023 14:38 Uhr Ortungsfunktion in gestohlenem Laptop überführt Dieb

Dank der Ortungsfunktion in einem Laptop hat die Polizei am Mittwochabend in Oldenburg einen Dieb stellen können. Nach Angaben eines Sprechers hatte der mutmaßliche Täter einen Rucksack mit dem Gerät aus dem Fahrradkorb einer 29-Jährigen gestohlen. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Gemeinsam mit den Beamten konnte sie den Standort des Laptops orten. Dort trafen die Polizisten einen 38-Jährigen auf einer Bank sitzend an. Neben dem Rucksack stellten sie auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei ihm sicher. Es wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

