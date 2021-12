Omikron: Vier Fälle an Grundschule Abbehausen nachgewiesen Stand: 17.12.2021 17:30 Uhr Vier bestätigte Omikron-Infektionen und weitere Verdachtsfälle: Das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch hat die Grundschule und den Kindergarten in Abbehausen geschlossen.

An der Grundschule wurde zuvor bei einer Kontaktperson aus dem Schul-Umfeld die Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Die Verdachtsfälle meldet der Kindergarten in Abbehausen. Die Laborergebnisse stehen hier nach Angaben des Landkreises noch aus. Insgesamt ist die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Infektionen binnen eines Tages in der Wesermarsch von zwei auf 13 gestiegen. Das zeige, wie dynamisch das Geschehen sei, sagte Kreissprecher Martin Bolte dem NDR in Niedersachsen. "Die Kreisverwaltung rät daher nochmals dazu, Kontakte einzuschränken“, so Bolte.

Schulkinder sollen zu Hause bleiben

Auch eine Kita in Nordenham sei teilweise geschlossen worden. Der Kreissprecher appellierte an die Eltern aller Schülerinnen und Schüler in der Wesermarsch, ihre Kinder ab Montag nicht mehr in die Schule zu schicken. Das Land hatte es zuvor ermöglicht, Kinder vor Weihnachten von der Präsenzpflicht in der Schule zu befreien. Die Schulen in der Wesermarsch sollen nach Auskunft der Kreisverwaltung trotzdem geöffnet bleiben, um Kinder im Notfall betreuen zu können.

