Stand: 21.12.2023 16:08 Uhr Oldenburg: Unbekannte bauen Grüne-Welle-Lampen für Radfahrer aus

Unbekannte haben im Laufe mehrerer Nächte LED-Lampen vom Radweg in der Ammerländer Heerstraße in Oldenburg ausgebaut und zum Teil in die Vorgärten der Umgebung geworfen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Sie hatte die Lampen erst vor Kurzem in den Boden eingelassen. Sie sollten bald in Betrieb genommen werden und Radfahrenden beim Vorbeifahren anzeigen, bei welcher Geschwindigkeit sie bei Grün an den nächsten Ampeln ankommen. Die Stadt hat Anzeige gegen die unbekannten Täter erstattet. Sie beziffert den Schaden auf 4.000 Euro. Jetzt würden neue Lichter mit diebstahlsicheren Schrauben verbaut, so die Stadt. Sie hat die Inbetriebnahme der Grünen Welle jetzt auf Ende Januar 2024 verschoben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min