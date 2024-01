Stand: 26.01.2024 08:57 Uhr Junge Mutter mit Kinderwagen in Bus beleidigt und angespuckt

In Oldenburg ist eine Frau mit Kinderwagen in einem Linienbus von einem unbekannten Mann attackiert worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers beleidigte der Täter die junge Mutter am Samstagabend mehrfach, als sie ihm anbot, mit dem Kinderwagen Platz zum Aussteigen zu machen. Außerdem spuckte er ihr ins Gesicht. Anschließend verließ der Mann an der Haltestelle an der Theodor-Pekol-Straße den Bus und verschwand. Mehrere Insassen des Busses kamen der Frau sofort zur Hilfe. Eine Zeugin gab an, dass sie den Täter bereits von einer früheren Begegnung kenne. Der Mann soll circa 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er hat den Beschreibungen zufolge blond-rötliche Haare und trug eine braune Hose und eine dunkle Jacke. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 zu melden.

