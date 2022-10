Oldenburg: Frachter auf der Hunte wieder freigeschleppt Stand: 09.10.2022 14:40 Uhr Einsatzkräfte haben am Sonntag das führerlose 85 Meter lange Binnenschiff wieder unter Kontrolle gebracht, das sich im Oldenburger Hafen auf der Hunte verkeilt hatte.

Der Binnenfrachter hatte sich von seinem Liegeplatz losgerissen und auf dem Fluss quergelegt. Das Schiff trieb nach Polizeiangaben zunächst führerlos im Hafen umher und blockierte schließlich die Wasserstraße von Ufer zu Ufer. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei zogen das Schiff am Sonntagmittag wieder zurück an den Kai. Wegen des Einsatzes war die Straße Westfalendamm in der Innenstadt zeitweise für den Verkehr gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.10.2022 | 14:00 Uhr