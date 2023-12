Stand: 13.12.2023 15:16 Uhr Oldenburg: Aktivisten besprühen Weihnachtsbaum mit Farbe

Klimaschützer der "Letzten Generation" haben in der Oldenburger Innenstadt am Mittwochmorgen einen Weihnachtsbaum mit oranger Farbe besprüht. Die Aktivisten nutzten dafür offenbar Feuerlöscher, die mit Farbe gefüllt waren, wie die Polizei mitteilte. Neben dem Baum seien auch die Lichterkette und das Pflaster eingefärbt worden. Diese müssten nun intensiv gereinigt werden, hieß es. Vor Ort trafen die Beamten eine 24-jährige Aktivistin an, die ein Plakat auf dem Boden ausgebreitet hatte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Bundesweit sprühte die "Letzte Generation" am Mittwoch in mehreren Innenstädten Weihnachtsbäume an. Trotz "blinkender Lichter, glänzendem Schmuck und festlicher Stimmung" dürfe der Klimawandel nicht vergessen werden - die Welt rase in eine Zukunft voller Katastrophen, so die Aktivisten.

VIDEO: Oldenburg: "Letzte Generation" besprüht Weihnachtsbaum (1 Min)

