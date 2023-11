"Letzte Generation": Deals mit Hannover und Lüneburg haben Bestand Stand: 27.11.2023 06:00 Uhr Die Vereinbarungen zwischen der "Letzten Generation" und zwei niedersächsischen Städten sind aus Sicht der Aktivisten weiter gültig. Derzeit seien weder in Hannover noch in Lüneburg Aktionen geplant.

Auch ein Dreivierteljahr nach dem aufsehenerregenden Deal zwischen Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) mit den Aktivistinnen und Aktivisten von "Letzte Generation" steht die Bewegung offensichtlich weiter zu den Abkommen. In getrennten Vereinbarungen hatten sich Hannover und Lüneburg mit den Zielen der Klimaaktivisten solidarisiert. Onay hatte in dem Brief an die Bundestagsfraktionen die Forderung der "Letzten Generation" nach einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen und einem günstigen Nahverkehrsticket unterstützt. Im Gegenzug versprach die Gruppe, von Protesten in den Städten bis auf Weiteres abzusehen.

Gesprächsfaden mit Onay nicht abgerissen

Sie sei mit der Übereinkunft immer noch sehr zufrieden, sagte Lena Schiller, Sprecherin von "Letzten Generation", zu NDR Niedersachsen. Aktuell seien keine Aktionen in Hannover geplant - im Gegenteil. In Kürze sei ein weiteres Gespräch mit Oberbürgermeister Onay anberaumt. Schiller bestätigte, dass die "Letzte Generation" verstärkt andere Protestformen als die bekannten Klebe-Aktionen nutzen und sich regionaler organisieren wolle. Ende Oktober hatten Aktivisten der Gruppe ein Gebäude der Technischen Universität (TU) Braunschweig mit Farbe beschmiert. Die Universität erstattete Anzeige.

