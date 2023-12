Stand: 21.12.2023 16:38 Uhr Oldenburg: 79-Jährige wird von Lkw angefahren und stirbt

In Oldenburg ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde eine 79-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Seniorenheims von einem rangierenden Lkw angefahren. Die Fußgängerin sei zu Fall gekommen und habe sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Der 57-jährige Lkw-Fahrer aus Oldenburg habe nach dem Unfall seine Fahrt fortgesetzt. Er konnte nach Auskunft der Polizei wenig später ermittelt werden. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

