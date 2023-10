Oldenburg: 120 Menschen bekunden ihre Solidarität mit Israel Stand: 28.10.2023 18:52 Uhr In mehreren Städten in Niedersachsen hat es am Samstag Kundgebungen zum Nahost-Konflikt gegeben - es blieb weitgehend friedlich. in Hamburg eskalierte eine nicht genehmigte Kundgebung.

Rund 120 Menschen haben sich am Samstag zu einer Demonstration unter dem Motto "Solidarität mit Israel" in der Oldenburger Innenstadt versammelt. Aufgerufen zu der Versammlung hatte unter anderem die Deutsch-Israelische Gesellschaft. Störungen habe es laut Polizei nicht gegeben. "Das lief alles ruhig", sagte der Sprecher. Eine zeitgleich angekündigte pro-palästinensische Kundgebung hatte die Stadt Oldenburg im Vorfeld untersagt. Sie begründete dies mit Sicherheitsbedenken. Teilnehmer einer vorangegangenen Demo hatten israelfeindliche Parolen skandiert. Die Veranstalter hätten sich am Samstag an dieses Verbot gehalten, sagte der Polizeisprecher.

Verletzte in Hamburg, friedlicher Protest in Niedersachsen

Im Hamburger Stadtteil St. Georg kam es am Samstagnachmittag bei einer nicht angemeldeten Kundgebung zu Auseinandersetzungen. Zeitweise standen nach Polizeiangaben den Ordnungskräften bis zu 500 Demonstrierende gegenüber. Die Polizei setzte unter anderem Pfefferspray ein, zwei Polizisten wurden verletzt. In Niedersachsen gab es pro-palästinensische Kundgebungen nach Polizeiangaben am Samstag auch in Hannover und Cuxhaven. Beide Veranstaltungen seien weitgehend friedlich verlaufen. In Neustadt am Rübenberge kamen laut Polizei bei einer pro-israelischen Versammlung rund 40 Demonstranten zusammen.

Weitere Informationen Oldenburg verbietet pro-palästinensische Demonstration Die Stadt begründet die Entscheidung mit den Erfahrungen der jüngsten Demo. Dort wurden israelfeindliche Parolen skandiert. (26.10.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min