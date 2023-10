Auseinandersetzungen bei Pro-Palästina-Demo in Hamburg

Stand: 28.10.2023 21:55 Uhr

Spontane pro-palästinensische Demonstrationen in Hamburg bleiben verboten. Die Versammlungsbehörde hat die Regelung jetzt bis einschließlich kommenden Mittwoch verlängert. Allerdings halten sich nicht alle daran. In St. Georg kam es am Samstagnachmittag zu Auseinandersetzungen bei pro-palästinensischen Versammlungen.