Stand: 06.05.2025 09:53 Uhr Offenbar Säureanschlag auf Auto in Willmsfeld - zwei Verletzte

In Willmsfeld im Landkreis Wittmund hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag möglicherweise einen Säureanschlag auf ein Auto gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Eigentümer des Fahrzeugs wegen Übelkeit und Atemwegsreizungen in einer Klinik behandelt - dies löste den Feuerwehreinsatz aus. Nach Angaben eines Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr Holtriem rückten anschließend etwa 80 Einsatzkräfte, darunter der Gefahrenzug des Landkreises Wittmund, zum Grundstück der Autobesitzer aus. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter das Auto mit einer übelriechenden Flüssigkeit beworfen oder besprüht hatten - um was es sich genau gehandelt hat, ist noch unklar. Laut Feuerwehr wurde die Flüssigkeit mit Wasser verdünnt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Auch die betroffenen Autobesitzer konnten laut Polizei das Krankenhaus nach kurzer Behandlung wieder verlassen. Gegen den oder die Täter werde jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Die Hintergründe seien zurzeit noch unklar.

