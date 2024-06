Stand: 06.06.2024 12:26 Uhr Obst selber pflücken: "Gelbes Band" geht in die fünfte Runde

Das Projekt “Gelbes Band” startet in seine fünfte Saison. Dabei bieten Besitzerinnen und Besitzer von Obstbäumen und -sträuchern ihr Obst zum Selbstpflücken an. Wie die Landwirtschaftskammer Oldenburg am Donnerstag mitteilte, können sich Interessierte kostenlos beim Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) registrieren lassen. Dann werden die Orte in einer digitalen Karte eingetragen, so die Projektkoordinatorin. Im Anschluss bekommen die Anbietenden die gelben Bänder zugeschickt. Diese markieren entsprechende Bäume und Sträucher, an denen die Früchte kostenlos selbst gepflückt werden dürfen. Ziel des Projekts ist es demnach, dass weniger Obst ungenutzt bleibt und verdirbt.

