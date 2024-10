Stand: 22.10.2024 13:09 Uhr Nur linke Schuhe: Funde nach Gallimarkt geben Rätsel auf

Die Stadtwerke in Leer haben in diesem Jahr beim Aufräumen nach dem Gallimarkt zahlreiche Schuhe gefunden. Und zwar ausschließlich linke Schuhe, wie ein Sprecher der Stadtwerke sagte. Woher sie kommen, gebe Rätsel auf. Möglicherweise haben Gäste des Fahrgeschäfts "Nordic Tower" ihre Schuhe verloren, vermutet der Sprecher. Das ist ein 80 Meter hohes Kettenkarussell, das sich mit 70 Kilometern pro Stunde dreht. Auch der Betreiber des Fahrgeschäfts schließt das nicht aus. Allerdings würden die Gäste dort eher Mützen verlieren, so der Betreiber. Die Besitzer konnten nicht gefunden werden, denn die Schuhe gehören für das Entsorgungsunternehmen zum Müll und sind längst entsorgt. In diesem Jahr waren rund 500.000 Menschen beim Gallimarkt in Leer. Mehr als 30 Tonnen Müll haben die Stadtwerke nach eigenen Angaben dabei eingesammelt und entsorgt.

