Stand: 13.09.2024 11:58 Uhr Nordenham: Autofahrer mit 3,04 Promille gestoppt

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Nordenham einen Autofahrer gestoppt, der mit 3,04 Promille unterwegs war. Wie die Beamten mitteilten, geriet der 37-jährige Fahrer mehrmals in den Gegenverkehr. Andere Verkehrsteilnehmer mussten demnach bremsen und ausweichen, um nicht mit dem Wagen zusammenzustoßen. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten ihm den Führerschein ab. Gegen den Mann sei ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet worden.

