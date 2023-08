Norddeich: Die ersten Heuler beginnen ihr Leben im Meer Stand: 15.08.2023 13:24 Uhr Von der Seehund-Auffangstation in die Nordsee: In Norden-Norddeich (Landkreis Aurich) werden am Mittwoch die ersten jungen Seehunde in die Freiheit entlassen.

In der Seehundstation finden verwaiste Welpen ein Zuhause, bis sie bereit sind, alleine in der Natur zurechtzukommen. In diesem Jahr haben die Mitarbeitenden in Norddeich mehr als 100 junge Seehunde versorgt. Jetzt können die ersten Tiere ausgewildert werden.

Seehundstation Norddeich: Weniger Heuler als 2022

Jede Menge Arbeit, doch immer noch weit weniger als im vergangenen Jahr. Da hatte die Seehund-Aufzuchtstation 199 Heuler aufgenommen - ein Rekord. Die Einrichtung führte die hohe Zahl verwaister und hilfloser Jungtiere darauf zurück, dass der Tourismus an der Küste nach der Corona-Pandemie wieder zunahm. Dadurch seien die Tiere auf den Sandbänken wieder mehr gestört worden.

Seehund-Jungtier allein zu Haus? Oft kehrt die Mutter zurück

Junge Seehunde, die ihre Mutter endgültig verloren haben, werden Heuler genannt, weil sie "heulen", um ihre Mutter zu rufen. Nicht alle scheinbar allein gelassenen Jungtiere sind allerdings tatsächlich dauerhaft verlassen. Meist ist die Mutter in der Nähe oder auf Futtersuche und kehrt zu ihrem Jungen zurück. Deshalb sollten Spaziergänger stets großen Abstand zu dem Tier halten und im Zweifelsfall eine Seehundstation informieren.

