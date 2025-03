Stand: 19.03.2025 07:11 Uhr Niedersachsen will weiter in Küstenschutz investieren

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) will heute Pläne für den Küstenschutz vorstellen. Das Land plant weitere Investitionen. Schwerpunkte und konkrete Maßnahmen sind bisher nicht bekannt. Vergangenes Jahr hatte Niedersachsen fast 80 Millionen Euro aus gemeinsamen Mitteln von Bund und Land in mehr als 100 Einzelmaßnahmen investiert. Dazu zählten unter anderem Sandaufschüttungen auf den Inseln und die Erhöhung von Deichen. Laut Umweltministerium werden durch Deiche und Dünen an der Küste und auf den Inseln rund 1,1 Millionen Menschen geschützt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste