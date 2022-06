Stand: 28.06.2022 07:50 Uhr Niederländische Bauern blockieren Grenzübergänge

Niederländische Landwirte protestieren gegen geplante Umweltauflagen. Das hat am Montagabend auch im Nordwesten Niedersachsens zu Verkehrsproblemen geführt. Laut Polizei blockierten bis zu 300 Traktoren die Grenzübergänge im Bereich Emsland und Leer. Die meisten Bauern demonstrierten demnach in Rütenbrock bei Haren. Auch bei Bunde im Landkreis Leer blockierten Bauern die Autobahn. Die Blockaden dauerten rund zwei Stunden. Nach einem höchstrichterlichen Urteil muss der Stickstoffausstoß in den Niederlanden stark reduziert werden. Das aber kann nach Regierungsangaben das Aus für fast jeden dritten Vieh-Betrieb bedeuten. Die Niederlande sind einer der weltweit größten Exporteure von Agrarprodukten. 2021 wurden Produkte im Wert von etwa 105 Milliarden Euro exportiert. Jahrzehntelang hatte das Land sich nicht an die europäischen Schadstoff-Normen gehalten. Landwirtschaft ist der größte Verursacher von Stickstoff.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.06.2022 | 06:30 Uhr