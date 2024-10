Nicht geleert: DLRG-Altkleidercontainer quellen über Stand: 21.10.2024 16:07 Uhr Seit Wochen sind zahlreiche Altkleidercontainer nicht mehr geleert worden - unter anderem die der DLRG in ganz Niedersachsen. Grund ist die Insolvenz einer Verwertungsfirma im schleswig-holsteinischen Ahrensburg.

Statt auf dem Wasser waren die ehrenamtlichen Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) deswegen eigenen Angaben zufolge am Wochenende an Land unterwegs. Es wurde eine große Aufräumaktion gestartet, um die Kleidung abzuholen, die sich vor den Altkleidercontainern türmte - allein im Landkreis Stade waren es 120 Container. Zwischen den Altkleidern befand sich aber auch Hausmüll, Katzenstreu und Sperrmüll, erklärte der stellvertretende DLRG-Bezirksvorsitzende Rainer Bohmbach gegenüber dem NDR Niedersachsen. Obwohl am Samstag alles abgefahren wurde und die Container zugeklebt und gesperrt wurden, sind laut DLRG bereits wieder zwei neue Altkleider-Fälle im Stader Kreisgebiet gemeldet worden.

DLRG fürchtet Verlust in Vereinskassen

Der DLRG-Landesverband hat für 70 Kreis- und Ortsverbände in ganz Niedersachsen einen Entsorgungsvertrag mit dem Ahrensburger Unternehmen abgeschlossen, das nun der DLRG zufolge Insolvenz angemeldet hat. Die DLRG bessert seit Jahrzehnten mit Altkleidersammlungen ihre Vereinskasse auf, aus der unter anderem die ehrenamtliche Wasserwacht finanziert wird. Nun fürchtet die DLRG nach eigenen Angaben einen Verlust in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrags in den Vereinskassen. Wie es mit der Betreuung der Container künftig weitergehen soll, dazu machte die DLRG keine Angaben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.10.2024 | 12:00 Uhr