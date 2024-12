Neue Friesenbrücke über die Ems: Letztes Bauteil geht in Position Stand: 10.12.2024 16:31 Uhr Das letzte Teil für die neue Friesenbrücke über die Ems im Landkreis Leer ist eingetroffen. Am Mittwoch soll es eingebaut werden - dann soll sie die größte Brücke ihrer Art in Europa sein.

Schlepper haben das rund 1.800 Tonnen schwere und 145 Meter lange Teil auf zwei Pontons von Papenburg über die Ems nach Weener gezogen. Die Ems war extra dafür aufgestaut worden. Am späten Mittwochabend soll das Brückenteil zunächst in Position gebracht und anschließend eingesetzt werden. Abgeschlossen sein soll der Einbau am frühen Donnerstagmorgen. Die Arbeiten hängen allerdings vom Wetter ab und können nach Angaben der Bahn nur bei ruhigen Bedingungen erfolgen.

Mittelteil der Friesenbrücke bekommt Drehfunktion

Die Brücke wird die größte Hub-Dreh-Brücke Europas, heißt es weiter. Die Funktion: Nach dem Entriegeln wird zunächst der drehbare Teil der Brücke angehoben, ehe er gedreht wird. Dadurch können auch große Schiffe bei Bedarf die Ems passieren. Die Friesenbrücke ist Teil der Bahnstrecke zwischen Bremen und Groningen, der sogenannten Wunderlinie. Auch Radfahrer und Fußgänger können die Brücke nutzen. Der Neubau der Eisenbahnbrücke war nötig geworden, nachdem im Dezember 2015 ein Frachter die Brücke beschädigt hatte.

