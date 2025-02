Stand: 04.02.2025 15:10 Uhr Neue Forschungsallianz: Universitäten im Norden tun sich zusammen

Die Universitäten Oldenburg und Bremen haben eine neue Kooperation, die sogenannte "Northwest Alliance", angekündigt. Damit wollen sie ihre Forschung im Nordwesten besser bündeln und international sichtbarer werden. Außerdem soll die "Northwest Alliance" wichtige Impulse für die Region setzen, erklärte der Präsident der Universität Oldenburg, Ralph Bruder. Die beiden Universitäten würden bereits eng zusammenarbeiten. Sie wollen ihre gemeinsamen Forschungsbereiche weiter ausbauen, insbesondere in der Meeres-, Polar- und Klimaforschung sowie in der Energieforschung. In Zukunft soll der Zusammenschluss noch vergrößert werden: Als Partner sei die Universität in Groningen schon mit im Boot. Man hoffe aber auch, dass sich weitere Hochschulen oder andere Forschungseinrichtungen anschließen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg Wissenschaft