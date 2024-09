Stand: 17.09.2024 12:18 Uhr Neue Forschung in Cuxhaven: Drohnen für Offshore-Windkraftanlagen

Das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) forscht ab sofort in Cuxhaven an Drohnen für Offshore-Windkraftanlagen. Dafür hat das Institut einen neuen Forschungscampus an der Küste eröffnet. Die Expertinnen und Experten wollen sich schwerpunktmäßig damit beschäftigen, wie Drohnen zur Wartung, Reparatur, Inspektion und Vermessung von Windrädern auf See eingesetzt werden können. Dabei solle es auch darum gehen, wie Drohnen den Bedingungen auf dem Meer besser standhalten könnten, heißt es vom IFAM. Der Einsatz von Drohnen auf dem Meer sei sicherer und wirtschaftlicher als die Arbeit mit Helikoptern und Schiffen.

Weitere Informationen Energiekonzern darf zwei neue Windparks in der Nordsee bauen Die Bundesnetzagentur hat RWE den Zuschlag für zwei Flächen erteilt. Die Bauarbeiten nordwestlich von Borkum könnten 2029 beginnen. (12.08.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Offshore