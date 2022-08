Stand: 26.08.2022 10:21 Uhr Neue Fährverbindung zwischen Wilhelmshaven und Helgoland

Zwischen Wilhelmshaven und Helgoland verkehrt ab heute wieder eine Fähre. Die Überfahrt dauert knapp zwei Stunden. Tourismus-Verbände aus Wilhelmshaven und dem Wangerland begrüßen eigenen Angaben zufolge, dass man ab sofort jeden Freitagvormittag via Hooksiel nach Helgoland und am selben Tag zurückfahren kann. Die Strecke ist nicht ganz neu: In Wilhelmshaven gibt es einen Helgoland-Kai, von dem seit 1963 regelmäßig Schiffe zu der Nordseeinsel ablegten. Ende 2014 wurde die Verbindung eingestellt. Jetzt verkehrt ein Katamaran der Reederei Adler-Schiffe - erst einmal bis Oktober. Sollte das Angebot gut angenommen werden, erwägt die Reederei nach Informationen des NDR in Niedersachsen, die Überfahrt zweimal pro Woche anzubieten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt