Stand: 04.10.2024 08:46 Uhr Naturwunder 2024: Langwarder Groden gewinnt Titel

Das Naturschutzgebiet und Vogelparadies Langwarder Groden (Landkreis Wesermarsch) hat die Wahl zum Naturwunder 2024 der Heinz Sielmann Stiftung und des Deutschen Wanderverbandes gewonnen. Laut Stiftung setzte sich der einzige norddeutsche Bewerber gegen acht Konkurrenten aus ganz Deutschland durch. Vor zehn Jahren war - als Ausgleich für den Bau des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven - an der Spitze der Halbinsel Butjadingen ein alter Sommerdeich geöffnet worden, um die Gezeiten wieder eindringen zu lassen. Bis einschließlich 3. Oktober konnten Interessierte auf der Internetseite der Stiftung für das Naturwunder abstimmen. "Die Auszeichnung ist ein Beleg dafür, mit welchem Schatz wir es hier zu tun haben", so der Sprecher des Landkreises Wesermarsch, Gunnar Meister. Es sei ein Preis mit Renommee, der den Tourismus stärke.

