Nacktfotos an alle Kontakte! Mann wird erpresst

Ein 18-Jähriger hat laut Polizei über Soziale Medien intime Fotos mit einer Frau ausgetauscht. Das dachte er zumindest. Am Mittwoch habe sich bei dem Bremer dann ein Mann gemeldet und ihn erpresst. Der 18-Jährige solle ihm Geld in Form von Guthaben-Karten schicken, ansonsten würden alle seine Kontakte die Nacktfotos erhalten. Der Bremer wollte die Guthaben-Karten daraufhin an einer Tankstelle kaufen. Einem Mitarbeiter der Tankstelle sei das Verhalten des jungen Mannes aber seltsam erschienen und er habe die Polizei gerufen. Die Polizei warnt davor, auf Forderungen von Erpressern einzugehen.

