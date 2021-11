Stand: 04.11.2021 10:48 Uhr Nach schwerem Unfall: Zustand der B210 war nicht Ursache

Nicht die Bauweise der B210 sondern Menschliches Versagen ist die Ursache für den schweren Unfall mit drei Toten vor einer Woche. Zu diesem Schluss kommt die Verkehrsunfallkommission. Vertreter der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, des Landesamtes für Straßenbau und der Polizei haben am Mittwoch in einer Sondersitzung in Jever darüber beraten, was baulich verändert werden könnte. Anlass waren Diskussionen, ob an der ausgebauten Bundesstraße etwas verändert werden muss, die Risikobereitschaft mancher Verkehrsteilnehmer auszubremsen.. Die Ermittlungen zum Unfall dauern allerdings noch an. Zeugen sollen noch vernommen werden. Zwei Lastwagen waren am vergangenen Donnerstag frontal zusammengeprallt. Zuvor soll ein Autofahrer trotz Verbots einen der Lkw überholt und so offenbar den Unfall verursacht haben. Drei Menschen starben, zwei wurden schwer verletzt. Die B210 bei Jever war stundenlang gesperrt.

