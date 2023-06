Stand: 22.06.2023 15:11 Uhr Nach gewaltsamen Tod: Polizei sucht einen dieser Stoffbeutel

Nach dem gewaltsamen Tod einer 83-Jährigen in Delmenhorst sucht die eingerichtete Mordkommission nach einem weißen oder roten Supermarkt-Stoffbeutel. Wer eine der Taschen insbesondere im Bereich der Jütlandstraße Delmenhorst gesehen oder gefunden hat, soll sich bei der Polizei melden. Trotz intensiver Suche - auch mit Hunden - hat die Polizei den Beutel nicht finden können. Er gilt jedoch als wichtiges Beweismittel. Wer den Beutel gesehen oder gefunden hat, soll sich unter Telefon (04221) 155 91 04 bei der Polizei melden. Die bittet darum, am Fundort und an der Tasche keine Veränderungen vorzunehmen.

