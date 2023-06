Stand: 20.06.2023 16:59 Uhr Delmenhorst: 83-Jährige offenbar ermordet - Angehöriger in Haft

Die 83-Jährige, die in Delmenhorst tot in ihrem Haus gefunden worden war, soll umgebracht worden sein. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Mordkommission sei eingerichtet worden. Als dringend tatverdächtig gilt demnach ein 28-jähriger Angehöriger. Der Mann sei am Montag in Paderborn vorläufig festgenommen worden. "Die bisher gewonnenen Ergebnisse sprechen dafür, dass er den gewaltsamen Tod der Frau herbeigeführt hat", erklärten die Beamten. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg habe Haftbefehl beantragt, den ein Haftrichter am Dienstag verkündet habe. Die Ermittler hatten angesichts der Auffindesituation und der Verletzungen der Frau bereits ein Verbrechen vermutet. Das Haus sei deshalb als Tatort behandelt und Spuren umfassend gesichert worden. Die Ermittlungen und das Obduktionsergebnis ergaben, dass die 83-Jährige eines gewaltsamen Todes gestorben ist, hieß es von der Polizei. Anwohner hatten am Donnerstagabend die Polizei gerufen, weil sie sich Sorgen um ihre Nachbarin gemacht hatten.

