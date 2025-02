Nach Überfall in Cloppenburg: Spur führt zu "Buch-Betrügern" Stand: 14.02.2025 08:45 Uhr Nach einem brutalen Überfall auf einen 79-Jährigen aus Cloppenburg im Dezember 2024 sucht die Polizei mit einem Hinweisportal nach den Tätern. Erste Spuren deuten in Richtung sogenannter "Buch-Betrüger".

Bisher unbekannte Täter hatten den Senior in der Nacht zum 16. Dezember in seinem Haus im Stadtteil Stapelfeld überfallen und schwer verletzt. Den Angaben zufolge wurde der 79-Jährige in eine Spezialklinik verlegt und schwebt weiter in Lebensgefahr. Er sei bis heute nicht vernehmungsfähig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei Cloppenburg/Vechta nicht aus, dass der Mann Opfer von "Buch-Betrügern" aus Ostwestfalen und Bremen geworden sein könnte. Er habe in den Monaten vor dem Überfall mehrmals Kontakt zu verschiedenen "Verkäufern" gehabt, hieß es.

Polizei: Täter erbeuteten 30.000 Euro

Dabei handle es sich laut Polizei um Betrüger, die vor allem älteren Menschen "auf perfide und skrupellose Weise" überteuerte Bücher andrehten. Häufig würden die Opfer dabei ihr gesamtes Vermögen verlieren. Im Fall des 79-Jährigen aus Cloppenburg sollen die Täter rund 30.000 Euro erbeutet haben, hieß es. Mithilfe eines neuen Internetportals hofft die Polizei nun, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Dort könnten Zeugen anonym Aussagen machen sowie Bilder und Videos hochladen. Zudem veröffentlichte die Polizei auf ihrem Instagram-Account einen Kurzfilm und ein Bild des Tatortes. Telefonisch nimmt die Polizei Hinweise unter der Nummer (04471) 18 60 0 entgegen.

