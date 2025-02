Stand: 04.02.2025 06:41 Uhr 86-Jähriger im eigenen Haus in Stade überfallen und gefesselt

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die einen 86-jährigen Stader in seinem Haus ausgeraubt haben sollen. Am Sonntagmorgen waren drei Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in das Haus des Mannes eingedrungen, wie die Polizei berichtet. Im Schlafzimmer sei der Senior geschlagen und gefesselt worden, mit Hilfe einer Schusswaffe hätten die drei Männer die Herausgabe von Bargeld, Schmuck und EC-Karten erpresst, so die Polizei. Die Männer entkamen zunächst. Von Nachbarn gerufene Polizeibeamte befreiten den 86-Jährigen, er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Verdächtigen wurden kurz darauf in einer S-Bahn in Richtung Hamburg festgenommen. Laut Polizei wurden bei ihnen das Diebesgut und eine scharfe Waffe gefunden. Die 24 und 25 Jahre alten Männer aus Schleswig-Holstein und Bayern sitzen seit Montagnachmittag in Untersuchungshaft.

