Nach Unfall an Bahnübergang: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Stand: 14.01.2025 16:30 Uhr

Nach dem Unfall mit zwei Verletzten am Samstagnachmittag an einem Bahnübergang in Oldenburg befragt die Bundespolizei Zeugen. Geklärt werden muss, warum die Schranken trotz Zugverkehrs nicht geschlossen waren.