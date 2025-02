Stand: 26.02.2025 18:04 Uhr Fahrerflucht nach Unfall an Bahnübergang: Lkw reißt Schranke ab

Ein Lkw-Fahrer soll am Montagnachmittag eine rote Ampel an einem Bahnübergang in Aligse (Region Hannover) missachtet und bei der Durchfahrt eine Schranke beschädigt haben. Der 59-Jährige setzte seine Fahrt nach Angaben der Polizei jedoch fort. Weil das kaputte Teil in das Gleisbett ragte, stieß ein Güterzug kurze Zeit später dagegen. Dessen Fahrer konnte laut Polizei eine Schnellbremsung einleiten, sodass der Güterzug unbeschädigt blieb und später weiterfahren konnte. Trotzdem wurde die Strecke beidseitig gesperrt, um die Situation zu klären und die Schranke auszutauschen. Zeugen hatten den Angaben zufolge den Vorfall beobachtet und konnten Hinweise zu dem Lkw geben. Dieser wurde in einem nahegelegenen Betrieb aufgefunden. Der Lkw-Fahrer ist laut Polizei vorerst tatverdächtig. Die Ermittlungen dauern demnach an.

